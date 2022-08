Dopo il fastidio riscontrato durante il match contro il Monza, arrivano gli esiti degli esami strumentali svolti da Stefan El Shaarawy e Marash Kumbulla. Esiti che non portano notizie rincuoranti a José Mourinho che sarà costretto a fare a meno rispettivamente dell'attaccante e del difensore per almeno tre-quattro settimane. Lesione alla coscia sinistra per El Shaarawy, lesione al bicipite femorale sinistro per l'italo-albanese. "Il loro rientro - fa sapere Sky Sport - è previsto dopo la sosta per la gara del 2 ottobre contro l'Inter".