Intervistato da DAZN dopo la vittoria di oggi contro il Frosinone, il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato anche di Romelu Lukaku: "Pensavo di essere responsabile anche del fatto che Lukaku non segnava... Come minimo non posso essere accusato di questo perché Romelu continua a segnare, segna qua, segna nell'Inter, segna dove va... Per fortuna io non sono un allenatore capace di distruggere la qualità di un giocatore."

Cosa le ha dato fastidio negli ultimi giorni?

"L'ho già spiegato ieri, tre mesi fa ero l'amato, il voluto. Tre mesi dopo non è più così, perché abbiamo avuto un inizio di campionato devo dire orribile a livelli di risultati, ma anche multifattoriale. Mi ha infastidito. Io sapevo che i ragazzi avrebbero dimostrato che siamo squadra, che siamo uniti. Sono molto contento che loro abbiano vinto la partita perché non è facile dopo che perdi una partita come abbiamo perso l'ultima. Bisogna essere equilibrati emozionalmente, bisogna avere la struttura mentale per entrare in campo, ma devo anche dire che non abbiamo mai sentito venire meno l'appoggio dei nostri tifosi e li devo ringraziare."

Avete parlato di futuro con i Friedkin?

"Voi continuate a parlare di futuro, ma io non devo parlare di futuro. Il mio futuro è il compromesso con la Roma firmato fino al 30 giugno e questo per me è serio. Non devo parlare con la proprietà, un allenatore deve rispettarlo e non fare nessun tipo di commenti. Sono contento anche per loro, ovviamente, perché vogliono vincere le partite ed erano dispiaciuti per il risultato di Genova. Io lavoro per loro, lavoro per i romanisti e per i giocatori. Quando facciamo bene sono contento."