Finisce a reti bianche l'anticipo delle 12:30 della quinta giornata di Serie A fra Cremonese e Sassuolo. Allo stadio Giovanni Zini di Cremona i padroni di casa si vedono annullare al 34' il gol di Dessers per fuorigioco, stessa decisione nella ripresa per il gol di Pinamonti con l'attaccante fermato dall'offside. Gara divertente e con molte occasioni, soprattutto per la formazione ospite, che si trova però di fronte un ottimo Radu. Primo punto per la squadra di Alvini, mentre i neroverdi di Dionisi centrano il terzo pareggio di fila e salgono a quota 6.