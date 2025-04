Torna in auge il capitolo 'plusvalenze' ed è di questa mattina la notizia secondo la quale la procura della Federcalcio ha acquisito gli atti dalla procura di Roma in merito all'inchiesta per falso in bilancio che nei mesi scorsi aveva visto coinvolto il Napoli e il suo presidente De Laurentiis. A renderlo noto è La Repubblica che ricorda il contenzioso in questione, ovvero il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al club partenopeo nell'estate del 2020, acquisto che i napoletani pagarono circa 71 milioni di euro, generando plusvalenze anche grazie alle operazioni di contorno con i trasferimenti in Francia di Karnezis e dei giovani Manzi, Palmieri e Liguori. Sotto la lente d'ingrandimento dei pm c'è inoltre anche l'operazione con la Roma per lo scambio Manolas-Diawara.

"Il procuratore federale Giuseppe Chiné dal momento della ricezione delle carte ha 30 giorni di tempo a disposizione per chiedere l'eventuale revocazione del processo sportivo" spiega la Repubblica che ricorda come il primo filone si era concluso con il proscioglimento ma, come successo anche nel caso della Juventus, Chiné può chiedere la riapertura dei fascicoli nel caso in cui dovessero emergere nuovi dettagli, come in questo caso. Le sanzioni, spiega inoltre il quotidiano romano, potrebbero spaziare dalla semplice ammenda alla penalizzazione in classifica.