Andrea Pinamonti fornisce sul campo una risposta pesante a chi aveva messo in dubbio nei giorni scorsi le sue qualità. È l'ex attaccante dell'Inter a propiziare la rimonta del Genoa sul Bologna, partita terminata 2-2 dopo che i felsinei si erano portati in doppio vantaggio grazie alle reti di Riccardo Orsolini al 37esimo e di Jens Odgaard al 66esimo. Ci pensa però l'Arciere di Cles a riprendere per i capelli il risultato con una doppietta nel giro di 12 minuti, il secondo gol arrivato dopo un clamoroso stacco di testa dal limite dell'area. Per il Bologna sfuma nuovamente l'appuntamento con la vittoria, per il Genoa punto sudato e prezioso.

Finisce in parità anche l'altra gara del pomeriggio del sabato, quella del Sinigaglia tra Como e Parma. Tutto arriva nel primo tempo: passano in vantaggo i ducali con la delizia di tacco di Joan-Ange Bonny, rispondono i lariani sul finire di frazione con la prima rete in campionato di Nico Paz che corona al meglio una settimana da favola dopo il debutto con la Nazionale argentina.