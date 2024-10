È Robin Gosens il protagonista della serata del Ferraris di Genova, dove l'ex calciatore dell'Inter, arrivato alla Fiorentina nella scorsa finestra di mercato, ha sottoscritto il gol della vittoria della Fiorentina. Successo che Raffaele Palladino commenta in conferenza stampa durante la quale risponde anche sull'ex nerazzurro. "Se mi aspettavo queste risposte da Gosens? Non mi aspetto risposte, mi aspetto conferme. Sottil ha fatto una fase di non possesso strepitosa. Quarta ha fatto una partita pazzesca. Chi è entrato ha fatto bene. Abbiamo fatto entrare un 2006 come Rubino. Non dobbiamo avere nessuna risposta da nessun giocatore".