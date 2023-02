Ostenta grandissima fiducia nel suo Napoli il presidente Aurelio De Laurentiis. Che in un'intervista rilasciata alla Bild fa capire addirittura di puntare al piatto più ricco possibile: "Se hai una buona squadra, in una società sana e con un grande allenatore, perché dovresti crollare? Siamo come un’azione in Borsa che sta salendo. Se non stanno accadendo cose negative e fuori dall’ordinario, non c’è motivo per cui dovremmo perdere terreno. Non penso alla paura, sono fondamentalmente un guerriero.