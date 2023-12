"Sappiamo cosa aspettarci dalla Juve e da Allegri". Parola di José Mourinho, pronto a fare tappa domani sera a Torino con la sua Roma per sfidare i bianconeri nell'ultimo impegno ufficiale del 2023.

"Quando si parla di allenatore risultatista la interpreto come la cosa più importante nel calcio - prosegue lo Special One -. C'è gente che quando si parla di risultatista pensa sia negativo, invece io penso a cose positive. La Juve difende tanto e bene, in contropiede è fortissima, sulle palle inattive hanno fatto tanti punti. Gioca una volta a settimana, che significa poter lavorare tanto in campo ed essere più riposati. Sta lì a giocarsi lo scudetto".