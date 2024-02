Valentin Carboni ha vissuto una 'noche magica' ieri all'U-Power Stadium di Monza, dove i padroni di casa hanno conquistato la prima, storica vittoria in Serie A contro il Milan battendolo 4-2. Il fantasista argentino di proprietà dell'Inter, che a fine partita ha ricevuto un bel carico di complimenti dal suo allenatore Raffaele Palladino, è rimasto in campo 66', partendo dal via, prima di fare posto a Warren Bondo, l'uomo che ha firmato il sorpasso definitivo sui rossoneri che erano riusciti a rimontare due gol in inferiorità numerica.