Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha partecipato a 'Sky Calcio Club' in onda su Sky Sport: "Aver potuto rifiatare è un stato un bene per noi. I giocatori che non hanno partecipato ai Mondiali arriveranno in buone condizioni fisiche e mentali. Sulla carta il vantaggio c'è, perché bisognerà valutare le condizioni psicofisiche dei giocatori che hanno disputato la competizione in Qatar".