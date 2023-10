È attesa per oggi la decisione del Giudice Sportivo della Serie A relativa al portiere del Milan Mike Maignan. Nonostante il presidente del Genoa Alberto Zangrillo abbia definito il suo fallo su Ekuban "un'entrata assassina", il giudice dovrebbe optare - secondo Tuttosport - per un solo turno di squalifica per "grave fallo di gioco".