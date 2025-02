La conferenza stampa di presentazione da giocatore del Milan di Joao Felix è stata l'occasione per Zlatan Ibrahimovic di chiarire la posizione del club rispetto all'operato di Luca Pairetto e del VAR nella gara di sabato scorso contro l'Empoli: "Chiedo sempre ai giocatori di essere educati e rispettosi con l'arbitro - la premessa del senior advisor di Redbird -. All'intervallo ho chiesto rispetto all'arbitro per i giocatori del Milan. Mi sono sorpreso che i giocatori non abbiano reagito con forza dopo il fallo su Walker; se fosse andata male, avrebbe rischiato di stare fuori un anno. Tomori? E' la conseguenza di quando lasci andare avanti il gioco per il VAR. Per noi non è accettabile, manderemo una lettera all'AIA".