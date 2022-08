Doppia tegola per il Milan al termine dell’amichevole vinta oggi per 6-1 contro il Vicenza. Vanno infatti registrati gli stop di Sandro Tonali e di Junior Messias. Per il centrocampista problema muscolare all’inguine, lunedì previsti accertamenti. Per il brasiliano, invece, trauma distorsivo alla caviglia destra. Anche in questo caso nelle prossime ore verranno fatti ulteriori esami.