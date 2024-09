Come riportato da TMW, sabato a San Siro per Milan-Venezia ci sarà anche il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, il quale non sarà poi presente nella successiva sfida casalinga di Champions League contro il Liverpool. Al contrario, non è prevista la presenza di Zlatan Ibrahimovic per il match di campionato contro i veneti: il ritorno allo stadio dello svedese dovrebbe esserci per la sfida ai Reds, in programma alle 21.00 di mercoledì 17 settembre allo stadio Meazza.

Il 22 settembre, tra l'altro, il Milan sarà impegnato in uno dei match più attesi della stagione: il derby contro l’Inter, in programma alle 20:45. Il derby della Madonnina non è solo una sfida per la supremazia cittadina. Da capire come ci arriveranno i rossoneri dopo un avvio di stagione da dimenticare.