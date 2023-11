Brutta notizia per il Milan di Stefano Pioli che, dopo il ko incassato ieri sera contro il Borussia Dortmund che ha di fatto reso se non impossibile, di sicuro difficile e complicata la qualificazione agli ottavi di Champions League, è costretto ad annoverare un'altra amara assenza. Dopo l'uscita anzitempo di ieri di Malick Thiaw, la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto questa mattina il giocatore ha evidenziato "la presenza di una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, la cui evoluzione verrà rivalutata fra 7-10 giorni" come rende noto il club.