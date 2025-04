Marco Giampaolo resta saldo sulla panchina del Lecce, nonostante il brutto stop accusato ieri nello scontro diretto salvezza contro il Como. A comunicarlo è il club salentino, tramite una nota ufficiale: "Il Lecce, nel ribadire fino al termine del campionato per il raggiungimento dell'obiettivo salvezza, la piena fiducia al mister Giampaolo, al suo staff ed a tutto il gruppo squadra, comunica di aver anticipato la partenza per Bergamo al fine di svolgere in loco un periodo di ritiro", si legge sul sito della società giallorossa.

Per la cronaca, il Lecce, dopo la trasferta di Bergamo, ospiterà il Napoli al 'Via del Mare'.