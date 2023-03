Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Lecce Marco Baroni è tornato anche sul ko subito sul campo dell'Inter: "La squadra ha maturato una consistenza fisica e mentale dal punto di vista tecnico. Purtroppo, in queste ultime due gare ci hanno penalizzato gli episodi. Blin e Oudin hanno fatto bene a Milano, per noi sono una risorsa importante e lo sappiamo. Ho bisogno di tempo per pensare. Siamo stati molto alti contro l'Inter: siamo mancati un po' in diverse occasioni soprattutto in fase di transizione. Blin per noi è fondamentale: ci ha dato e ci darà tanto, ma valuterò quanto prima".