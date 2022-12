Alle prese con una complicata trattativa pero il rinnovo, l’attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato oggi del suo futuro in un’intervista concessa ai microfoni di RDP Africa. Spaventando un po' i rossoneri: “Esperienze in un nuovo campionato? Sì, in futuro… ma ora sono concentrato al 100% sul Milan. Sono in un top club e sono sotto contratto, mi piace anche la città di Milano. Quest’anno ho visto molte partite, mi piace l’Arsenal, credo che giochi molto bene”, ha concluso.