Claudio Lotito torna a far sentire la propria voce, e lo fa con toni decisi. A margine della presentazione del progetto "Lazio Academy" a Rieti, il presidente biancoceleste ha affrontato vari temi, dal momento della Nazionale al futuro del club capitolino, senza risparmiare stilettate.

In particolare, ha replicato alle parole del presidente FIGC Gabriele Gravina, che lo aveva accusato di aver sollevato polemiche con affermazioni di “livello basso”: "Io non ho fatto nomi o cognomi, ho solo detto che se un progetto fallisce più di una volta, bisognerebbe farsi delle domande e darsi delle risposte. Se alla Lazio qualcosa non funziona, i tifosi se la prendono con me, che metto i soldi e prendo le decisioni. Altri, invece, ricoprono un ruolo, percepiscono emolumenti e non si pongono il problema di essere messi in discussione. Non stanno lì per grazia divina, ma ne traggono benefici, e quindi devono rendere conto."

Lotito ha poi citato Cicerone con un tono polemico:

"Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza?",

a sottolineare il livello di esasperazione e stanchezza nei confronti della gestione attuale.

Sul fronte Lazio, il patron ha confermato l’intenzione di ripartire da Maurizio Sarri:

"È stato il primo nome che ho pensato per affidare il timone. La squadra ha le potenzialità per raggiungere obiettivi importanti, come ha dimostrato nella prima parte dello scorso campionato, prima di perdersi. Ora serve ripartire con convinzione."