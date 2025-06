Lautaro Martinez è arruolabile per Argentina-Colombia, gara valida per il girone sudamericano di qualificazione al Mondiale 2026, in programma nella notte italiana di mercoledì. Lo ha confermato Lionel Scaloni, ct dell'Albiceleste, non chiudendo a un eventuale impiego del capitano dell'Inter, che era rimasto in panchina per tutta la sfida contro il Cile. "Lautaro sta bene, gli abbiamo dato dei giorni di riposo perché ha giocato la finale di Champions League ma è disponibile per domani. Vedremo più avanti se giocherà", ha spiegato in conferenza stampa il tecnico dei campioni del mondo.