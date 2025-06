Prima conferenza stampa da capitano della Polonia per Piotr Zielinski. Parlando ai giornalisti dal ritiro con la sua nazionale, il centrocampista dell'Inter commenta con orgoglio la decisione presa dal ct Michał Probierz di affidargli la fascia dopo averla tolta a Robert Lewandowski: "È certamente un grande onore poter ricoprire il ruolo di capitano. È una grande responsabilità. Lewa? Non commenterò: Robert ha preso la decisione che ha preso, è un giocatore eccezionale. L'allenatore ha preso la sua decisione, la rispetto. Vedremo cosa ci riserva il futuro".

"I giocatori che vogliono rappresentare il Paese vengono in nazionale - prosegue Zielinski -. Questa è la squadra più importante per cui gioco, faccio tutto per lei. Ognuno la affronta a modo suo. Non ho parlato con Lewandowski dopo il cambio di capitano e il suo addio alla squadra, ma non avrei problemi se ad avere un incontro con lui. Sono aperto. Se accadrà, sarà dopo la partita con la Finlandia".

Chiosa sulle sue condizioni fisiche: "Oggi sarà un allenamento chiave. Ieri sono sceso in campo per un lavoro parzialmente individuale, mi sentivo bene. Oggi è un altro step, vedremo come reagirà il polpaccio, spero di poter giocare".

