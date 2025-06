E' fatta per il passaggio dall'Inter al Botafogo di Joaquin Correa che, dunque, giocherà l'imminente Mondiale per Club con i brasiliani. La fumata bianca, svela Gianluca Di Marzio, è arrivata in queste ore, un giorno prima della deadline della finestra di mercato extra voluta dalla FIFA e accettata dalle varie Federazioni, proprio per andare incontro alle esigenze delle 32 squadre partecipanti. Il Tucu lascia la Milano nerazzurra dopo averla raggiunta quattro estati fa, con una parentesi di una stagione in prestito all'Olympiqua Marsiglia.

