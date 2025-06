L’ex giocatore Andrea Tentoni, che ha raggiunto il culmine della sua carriera con la Cremonese, ha parlato della promozione in A dei grigiorossi e dei principali temi della massima serie in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di News.Superscommesse.it. Nel seguente estratto, le parole di Tentoni sulla pesantissima disfatta dell’Inter in finale di Champions League contro il PSG di Luis Enrique.

Parlando di Inter, che segni può lasciare una sconfitta in finale di Champions per 5-0?

“Devo essere sincero, non credevo ai miei occhi guardando quello che stava succedendo. Pensavo che l'approccio da parte dell'Inter sarebbe stato diverso. La differenza l'ha fatta la forma fisica con la quale il PSG è arrivato alla finale. L'Inter sembrava davvero scarica dal punto di vista fisico e mentale. Ripartire ora non sarà facile, questo è stato un colpo duro. Ci sarà da ringiovanire la rosa. Guardavo per curiosità il roster del PSG e l'età media è davvero bassa. Ai miei tempi magari si riusciva a prendere la palla anche non correndo a mille, ora è tutto cambiato e ci sono dei ritmi di gioco davvero molto alti”.