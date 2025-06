Oggi comincia ufficialmente il nuovo corso in casa Inter, comandato da Cristian Chivu come allenatore. Il nuovo tecnico interista, che a breve sarà annunciato dal club nerazzurro, è arrivato pochi minuti fa ad Appiano Gentile, dove nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento. Poco prima del romeno sono arrivati nel centro sportivo anche Angelo Palombo, Mario Cecchi, seguiti poi da Paolo Orlandoni, membri dello staff tecnico. Lo riporta Sky Sport.

L'emittente satellitare aggiunge che al momento è da considerare in stand-by la nomina di Giovanni Martusciello come vice allenatore, come anticipato dalla nostra redazione (RILEGGI QUI). Il ruolo, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, verrà affidato Walter Samuel.

