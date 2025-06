Dopo il pareggio con la Serbia a Tirana, la Nazionale albanese affronterà domani in trasferta la Lettonia, una sfida cruciale per le qualificazioni al Mondiale 2026. Alla conferenza stampa alla vigilia di questo duello, è intervenuto anche il centrocampista dell'Inter Kristjan Asllani. Dove parla per prima cosa con l'ottimo feeling esistente col CT Sylvinho: "Da quando è arrivato, ho giocato tutte le partite. Ora credo che dobbiamo pensare alla squadra. La Lettonia ha un allenatore italiano come Paolo Nicolato e so come lavorano gli italiani. Sarà una partita tattica perché difenderanno molto bene. Non penso a me stesso, ma alla squadra: siamo venuti qui per vincere questa partita".