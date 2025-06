"Parma Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo, in forma consensuale, con Cristian Chivu per la risoluzione del contratto". È quanto recita il comunicato pubblicato pochi minuti fa dal club gialloblu. Il romeno è adesso pronto ad essere annunciato come nuovo allenatore dell'Inter.

"Il Club - prosegue la nota della società emiliana - ringrazia Cristian per il lavoro svolto e per il raggiungimento dell’obiettivo sportivo, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera".

Il comunicato ➡️… pic.twitter.com/x4SdwGRlcx — 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) June 9, 2025

