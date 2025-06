Ricardo Rodriguez è stato vicino all'Inter prima di mettere la firma sul contratto con il Betis Siviglia. A confermarlo è il terzino svizzero, intervistato da Calciomercato.com: "Mi aveva cercato l'Inter perché Inzaghi voleva profili d'esperienza, ma il Betis Siviglia mi ha cercato fortemente e io avevo sempre avuto il desiderio di giocare in Spagna", racconta l'ex capitano del Torino con un passato anche al Milan.

Una delle specialità del mancino sono i calci piazzati, qualità che al Wolfsburg gli aveva permesso più di una volta di essere preferito a gente come Kevin De Bruyne: "Nella gerarchia di tiratori al Wolfsburg venivo prima di lui e Diego. Al Milan l'allenatore ha preferito scegliere altri giocatori, forse per non farmi andare troppo avanti. Diciamo che in squadra ne avevamo di bravi: Suso, Calhanoglu, Montolivo, Bonaventura.... I più bravi? Calhanoglu e Suso".