Dopo il comunicato su Cristian Chivu (RILEGGI QUI), il Parma comunica ufficialmente anche il divorzio con Angelo Palombo, pronto all'avventura in nerazzurro come assistente del romeno.

"Parma Calcio - si legge nella nota ufficiale - comunica che, in data odierna e contestualmente alla definizione della posizione dell'allenatore Cristian Chivu, è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del collaboratore tecnico Angelo Palombo. Ad Angelo il Club rivolge i migliori auguri per il proseguimento della carriera professionale".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!