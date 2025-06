E' la voce di Cristian Chivu ad accompagnare il video realizzato da Inter Media House per presentare la terza vita del romeno in nerazzurro: "Sotto questa bandiera ho girato il mondo. L'ho difesa per più di dieci anni, vestita in oltre cento battaglie; e portata in alto nelle grandi notti. Non l'ho mai lasciata davvero. Ora che sono qui sono pronto a difenderla, di nuovo. Internazionale, da sempre", le parole del romeno mentre scorrono le immagini del suo passato nel club, da giocatore e da allenatore della Primavera.