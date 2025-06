In attesa dell'annuncio ufficiale di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter, prende pian piano forma lo staff tecnico del romeno. Uno degli ultimi rebus da sciogliere è sul vice allenatore: anche SportMediaset conferma la nostra indiscrezione (RILEGGI QUI), riferendo che il ruolo non sarà ricoperto da Giovanni Martusciello ma molto probabilmente da Walter Samuel, "altro uomo di comprovata fede nerazzurra e legato allo stesso Chivu da una lunga comune militanza interista - sottolinea SM -. L'ex difensore argentino è il nome preferito per affiancare il tecnico romeno".

