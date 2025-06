Primo allenamento nerazzurro per Cristian Chivu, diventato da pochi minuti ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter. Nella seduta pomeridiana ad Appiano Gentile - informa Sky Sport - è presente la squadra Primavera quasi al completo e i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali, ovvero Darmian, Acerbi, Valentin Carboni, Mhikitaryan, Palacios, Sebastiano Esposito e i tre portieri, Sommer, Martinez e Di Gennaro. Lavoro a parte per i due infortunati Bisseck e Calhanoglu.

Nel primo allenamento di Chivu ad Appiano presente la squadra primavera quasi al completo e i giocatori non in nazionale.Darmian,Acerbi,V.Carboni,Mhikitaryan,Palacios,S.Esposito e i 3 portieri. Bisseck e Calhanoglu a parte perche infortunati @SkySport @MatteoBarzaghi — Andrea Paventi (@APaventi) June 9, 2025

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!