Oggi è iniziata ufficialmente la terza vita nerazzurra di Cristian Chivu, nominato come successore di Simone Inzaghi alla guida della prima squadra: "Sono onorato per l’incarico che mi è stato affidato - ha dichiarato il romeno a Inter TV -. Ho ambizione e passione, le trasmetterò alla squadra perché dobbiamo fare quello che una squadra come l'Inter merita, arrivare fino in fondo e lottare per vincere i trofei. Siamo pronti a fare tutto".

Quali sono le sue aspettative per questa nuova avventura da allenatore dell’Inter?

"Vogliamo finire al meglio questa stagione, tutti noi dobbiamo avere la passione e l'ambizione che servono per ottenere degli ottimi risultati. Bisogna essere efficienti ed efficaci".

Da dove partirà il suo lavoro? Qual è il primo passo che vuole compiere?

"Partirà dal Mondiale per Club, la stagione non è finita. Dobbiamo recuperare le energie mentali e andare a fare quello che una squadra come l'Inter deve fare, ovvero provare a vincere il trofeo".

Negli ultimi anni l’Inter ha fatto dello spirito di gruppo una delle sue armi migliori. Lei ha vissuto squadre forti e vincenti: quanto è decisivo oggi lavorare su questo, insieme al senso di appartenenza?

"Sono cose importanti come ad esempio lo è l'ambiente, vogliamo essere ambiziosi perché sono aspetti che portano avanti un gruppo e danno molta autostima".

Al Parma ha compiuto una vera impresa in pochi mesi. Cosa si porta dietro da quell’esperienza?

"La voglia di far bene e centrare gli obiettivi, la società ha creduto in me e i giocatori sono andati sempre in campo determinati".

⁠I tifosi nerazzurri la ricordano non solo per le vittorie, ma anche per la sua forza, dentro e fuori dal campo. Cosa si sente di dire oggi, da allenatore, a chi ha sempre creduto in lei e nel suo legame con questa maglia?

"C'è bisogno di tutti noi, di crederci, di essere entusiasti per una stagione che ancora non è conclusa e guardare con molta positività alla prossima".

