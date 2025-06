Il Valencia non ha ancora perso la speranza di rinnovare il contratto del proprio difensore Cristhian Mosquera, che stando alle notizie delle ultime ore è entrato in orbita Inter. A tal proposito, rileva Radio Valencia Cadena SER, il neo presidente Kiat Lim e il CEO Ron Gourlay si stanno per giocare l'ultima carta per il prolungamento dell'accordo col giocatore, in scadenza nel 2026, garantendo il loro impegno all'allenatore Carlos Corberan. I due direttori Miguel Ángel Corona e Javier Solís sono stati incaricati da Gourlay di rinegoziare il prolungamento del contratto di Mosquera, un giocatore che Corberan considera fondamentale.

Secondo le ultime informazioni, Il club che più seriamente sta cercando Mosquera è il Lipsia. I tedeschi hanno indicato che presenteranno un'offerta, sebbene il contesto successivo all'uscita dalla Bundesliga li renda una destinazione meno allettante a breve termine: fuori dalle competizioni europee e senza un nome ufficiale per il loro allenatore. La situazione finanziaria del Valencia, aggiunge AS, è limitata, sebbene con un certo margine di manovra. Contabilmente, potrebbe posticipare la vendita di asset fino al 30 giugno 2026, per pareggiare il bilancio.