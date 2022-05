Domenica prossima, l'organico della Serie A 2022-2023 si completerà con la proclamazione della ventesima partecipante, la terza proveniente dalla Serie B. Tra giovedì e domenica, infatti, si giocherà la finale dei playoff che vedrà opposti il Monza di Giovanni Stroppa e il Pisa di Luca D'Angelo, con andata in Brianza e il ritorno all'Arena Garibaldi. I biancorossi, che hanno battuto il Brescia in semifinale, cercano la loro prima promozione nel massimo campionato in 110 anni di storia della società, mentre il Pisa, habitué della Serie A negli anni '80 e '90, dopo aver eliminato il Benevento cerca il ritorno in paradiso dopo 31 anni di assenza.