Intervistato da L'Equipe, Adrien Rabiot, centrocampista della Juve e della nazionale transalpina, ha parlato anche del Pallone d'Oro non senza polemica. "Non nego che ci sono rimasto male perché ho fatto una stagione importante a livello individuale. Poi vedendo alcuni nomi ho pensato non fosse logico... A volte bastano due partite buone in Champions ma chi decide non tiene conto l'intera stagione di un giocatore".