Dopo il blitz della Salernitana contro la Fiorentina tocca a Genoa e Cagliari dimostrare di avere fame per cercare la salvezza. E nel match del Marassi a spuntarla nel finale è il Grifone grazie al preciso destro di Badelj che regala un 1-0 pesante ai padroni di casa. La squadra di Blessin si trova ora appaiata alla Salernitana a 25 punti in classifica, mentre i sardi restano a +3 dalla zona retrocessione (ma con una partita in più dei granata).