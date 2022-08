Wojciech Szczesny, a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l’Atletico Madrid, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J-Medical. Come riferisce il club bianconero, gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra: per il portiere saranno necessari circa 20 giorni per la sua ripresa agonistica.