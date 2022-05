Vittoria di 'corto muso' per la Juventus di Massimiliano Allegri, che in casa batte 2-1 il Venezia guidato oggi per la prima volta da Andrea Soncin, promosso dalla Primavera dopo l'esonero di Paolo Zanetti. All'Allianz Stadium di Torino decide la doppietta di Leonardo Bonucci: il difensore apre la gara al 7' e la richiude al 76' rispondendo al momentaneo pareggio al 71' di Mattia Aramu. I bianconeri salgono così a quota 69 punti, mantenendosi a meno 1 dal Napoli terzo in classifica, mentre i veneti rimangono ultimi con 22 punti.