La Curva della Juventus ha fatto un lungo comunicato prima della partita contro il Genoa, spiegando che il tifo organizzato bianconero tornerà oggi a sostenere i propri beniamini dopo un percorso, quello di Motta, davvero negativo: "Noi non sappiamo se il nuovo progetto sarà più o meno vincente, ma nella nostra anima siamo coinvinti che con l'arrivo di Mr Tudor, uomo vero in campo e fuori, il vento avverso soffiato fino ad ora possa cambiare. Ci auguriamo che da oggi l'attaccamento a questa maglia e a questi colori, che noi tanto amiamo, si riesca a percepire anche da voi che fino a ora l'avete solo indossata senza capirle il peso increduli. Questo augurio non vuole essere una richiesta di vittoria certa, ma come la speranza di un popolo che vuole tornare a veder brillare i propri colori.

Da oggi con Juve-Genoa torneremo a sostenervi e la Sud tornerà ad essere il dodicesimo finché voi sarete undici leoni e non pecorelle. La Juve siamo noi", ha concluso la nota dei tifosi.