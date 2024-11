Due vittorie di misura, molto importanti per la situazione della parte bassa della classifica, caratterizzano l'inizio di questo lunedì di Serie A: l'Empoli di Roberto D'Aversa mette alle spalle la sconfitta contro l'Inter e supera per 1-0 il Como, trovando la sua prima rete in casa grazie a Pietro Pellegri, intuizione del tecnico biancoazzurro che paga i dividendi giusti visto che il gol vittoria, che permette ai toscani di agganciare il Torino a quota 14, porta la sua firma.

Scivolano invece i lariani di Cesc Fabregas, agganciati a quota nove dal Genoa capace di imporsi al Tardini di Parma. Nella sera del debutto rossoblu di Mario Balotelli, a decidere il match è la zampata di Andrea Pinamonti grazie alla quale il Grifone abbandona l'ultimo posto. Serata nera per i ducali, che perdono a gara in corso il loro regista Adrien Bernabé per un serio problema muscolare e a fine gara vengono contestati dai propri tifosi.