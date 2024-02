L'Atalanta conquista tre punti importantissimi per il quarto posto. Successo al Ferraris di Genova contro la truppa di Gilardino. La dea passa in vantaggio con il marchio di De Ketelaere, autore di un gol bellissimo al volo. Il pari è firmato da Malinovskii, per il più classico dei gol dell'ex. Koopmeiners, con una punizione immaginifica, riporta avanti i nerazzurri. Nel finale la chiudono Zappacosta e Touré. Dopo 10 minuti di recupero la truppa di Gasperini festeggia il successo.