Il centrocampista della Juventus Khephren Thuram, intervistato dal magazine UEFA assieme a Marcus, ha parlato del bellissimo rapporto con il fratello e dell'emozioni derivate dallo sfidarsi in Serie A: "È fantastico - ha esordito -, soprattutto perché io sono a Torino, dove giocava anche mio padre, nel suo stesso club. È bellissimo, Marcus gioca in un altro grande club italiano. Certo, a livello di club non ci amiamo molto".

Sul legame con il fratello: "Provo orgoglio quando la gente parla di Marcus, significa che ha fatto un buon lavoro. Quando mi dicono: ‘Tuo fratello è fortissimo’, per me è importante, ne sono felice. È una persona meravigliosa, è un maniaco del lavoro, sempre con il sorriso sulle labbra. Scherza continuamente e si prende cura di chi ha attorno e di chi ama. È stato molto importante avere al mio fianco una persona come lui. Ma sarà sempre un burlone, non posso raccontarvi tutto ma è matto. Gli piace scherzare", ha concluso.