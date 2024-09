"Arriviamo da una settimana tosta con tante partite, siamo concentrati e lavoriamo per essere migliori e semplicemente più forte. L'umore è buono" ha detto Pierre Kalulu, nuovo difensore della Juventus dopo l'addio al Milan, a Sky Sport. "Con il lavoro che abbiamo fatto mi sentivo in fiducia" dice a proposito di questo inizio stagionale, poi avvisa gli avversari: "Siamo giocatori tutti forti e siamo tutti pronti a scendere in campo e vincere, quando indossi questa maglia lo fai per quello. Ovviamente se gioco sono molto felice".

In questo momento il rendimento in campionato dipende da un problema fisico?

"Per me non c’è nessun problema, la stagione è una strada lunga, lo sappiamo tutti. Abbiamo tanti acquisti nuovi e poi ci sono anche le avversarie. Tra Champions e campionato sono competizioni diverse, sempre difficili, ogni gara ha la sua storia. Per me non c’è una competizione più facile, dobbiamo essere sempre pronti per vincere".