Dopo le dichiarazioni di questa mattina, John Elkann, numero uno di Exor, ha parlato anche prima dell'inizio del vernissage tutto bianconero dell'Allianz Stadium tra Juventus e Juventus Next Gen ai microfoni di Sky Sport, illustrando brevemente l'inizio della nuova fase del club: “Apriamo un nuovo ciclo con un nuovo allenatore, un allenatore giovane che ha un grande potenziale. Il nostro obiettivo è essere competitivi ed è molto chiaro per Thiago Motta e per la squadra. Siamo una squadra che ha voglia di esprimersi. Quest’anno abbiamo campionato, Coppa Italia e Europa, c’è tanto da fare”