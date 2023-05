Intervistato da DAZN, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri parla così dopo la gara persa per 1-0 in casa contro il Milan: "Dopo la partita ho ringraziato i ragazzi, perché hanno fatto una stagione importante e va chiusa con onore. Una stagione così non la auguro a nessuno, dentro e fuori dal campo. È stata anomala, è sotto gli occhi di tutti. Oggi non c'è da dire nulla sulla partita. La Juve sul campo ha fatto 69 punti, al di là di quello che non è successo sul campo. La stagione è finita a Siviglia, è brutto da dire ma è così. Abbiamo preso un gol evitabile, ma parlare della partita e dell'annata non ha senso perché è stata anonima. Ho ringraziato i ragazzi, altri avrebbero fatto 50 punti e non 69. Valutando quanto fatto in campo, saremmo ancora in corsa per la Champions".

"Di cosa avremmo bisogno? In questo momento, di riposare - ha aggiunto - Abbiamo da recuperare 2/3 giorni, poi andremo a Udine e onoreremo la partita. Faremo poi le scelte: c'è una buona base e l'errore che possiamo afre non tenere quanto di buono è stato fatto. Speriamo che quest'anno, almeno prima del 20 agosto, sapremo se ci saranno o meno punti di penalizzazione. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Quest'anno hanno giocato 5 giovani, a livello patrimoniale è una buona cosa per la società. Quando son tornato, sapevo che fosse difficile vincere. Altrimenti sarei andato da altre parti. Ci sono squadre che sono state 6 anni senza entrare tra le prime 4: noi dobbiamo rimanere sul campo tra le prime 4, poi altre parole non contano. Siamo stati penalizzati per certe cose: il calcio quest'anno ci ha tolto molto e ne usciremo fortificati. È sotto gli occhi di tutti che quest'anno delle squadre arriveranno in Champions grazie alla nostra penalizazione".