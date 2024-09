Come in campo, anche in conferenza stampa Nico Gonzalez sa andare in dribbling. E' successo oggi, durante la sua presentazione alla stampa da nuovo giocatore della Juve, di fronte alla domanda sulle ambizioni scudetto della squadra di Thiago Motta: "Noi siamo la Juve, non possiamo pensare al domani. Dobbiamo vivere partita dopo partita, è quella l'idea: non voglio pensare a ciò che arriverà dopo".