Arkadiusz Milik firma con la Juventus e riscopre la Serie A, campionato che aveva lasciato scegliendo il Marsiglia nel gennaio dello scorso anno. Dopo l'esordio da subentrato con la Roma, oggi la conferenza stampa di presentazione e l'occasione di poter parlare delle sue prime impressioni.

Che campionato ritrova?

"Il livello è sempre stato alto, adesso lo è ancora di più. Un paio di anni fa non erano così tante squadre in lotta per lo scudetto come in questa stagione, vincere lo scudetto sarà ancora più difficile".