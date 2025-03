E' Cristiano Giuntoli a fare gli onori di casa all'Allianz Stadium, presentando Igor Tudor alla stampa come nuovo allenatore della Juventus: "Tudor rimarrà fino a fine stagione, Mondiale per club compreso - le sue parole -. Poi ci siederemo intorno a un tavolo con la speranza di continuare insieme. Pensiamo che abbia qualità importanti per portare avanti il nostro progetto"