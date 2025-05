Grazie a un gol di Giacomo Raspadori, il Napoli supera anche l'ostacolo Lecce e mantiene invariato a tre punti il distacco dall'Inter, vittorioso 1-0 sull'Hellas Verona. Quando mancano tre giornate al termine della stagione, i bookmaker vedono sempre più vicina la possibilità che la squadra di Conte vinca il quarto scudetto della sua storia: si passa infatti da 1,25 della scorsa settimana agli attuali 1,14 su Planetwin365 e 1,15 su Snai.



Aumentano ancora, invece, le quote per il ventunesimo tricolore per i ragazzi di Simone Inzaghi, ora offerto a 5,50 (sette giorni fa si giocava a 4,33). I betting analyst sembrano non credere alla possibilità spareggio tra le due squadre: su Sisal, infatti, cresce da 5 a 9 questa opzione, che in Serie A manca dal 1964, unica volta in cui lo scudetto fu assegnato in una partita secca tra Bologna e Inter.