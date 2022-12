C'è un po' di tensione per quanto sta succedendo in casa Juve in queste ultime ore? Incalzato dai cronisti fuori dalla sede della Lega Serie A di Via Rosellini per l'odierna assemblea, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha provato ad abbassare i toni: "Adesso vediamo, non mi piace commentare i fatti che non conosco, se non dalla lettura dei giornali. Comunque non demonizziamo, questa tendenza non va bene. Stiamo calmi".